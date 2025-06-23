Сочинские таможенники пресекли контрабанду драгоценностей из Дубая на сумму 32 млн рублей

Сотрудники Сочинской таможни при содействии УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили попытку незаконного ввоза в Россию драгоценностей на общую сумму 32 млн рублей.
О происшествии при прохождении пассажирского контроля в аэропорту Сочи сообщила Федеральная таможенная служба. 34-летняя россиянка двигалась через «зеленый коридор» и заявила, что не имеет товаров для декларирования. Сотрудников насторожили пустые коробки от известных ювелирных брендов в ручной клади женщины. Среди них были упаковки от Cartier, BVLGARI и HERMES.
Во время дополнительной проверки в куртке женщины, оставленной в тележке с багажом, нашли пакет с золотыми и платиновыми серьгами, цепочками, браслетами и колье, украшенными бриллиантами, ониксом, перламутром и сердоликом. Во время личного досмотра у неё также обнаружили ограненный природный алмаз весом два карата, который она прятала в носке.
По словам женщины, украшения она якобы купила на рынке в Дубае, но точную сумму не запомнила. Алмаз, как она утверждала, получил в подарок от продавца. А пустые коробки ей передали незнакомцы для перевозки в Россию.
Экспертиза подтвердила, что драгоценности настоящие: они сделаны из золота 750 пробы и украшены драгоценными камнями. Алмаз также оказался природным и высокого качества.
В связи с этим было заведено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до одного миллиона рублей.