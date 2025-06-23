Сочинские таможенники пресекли контрабанду драгоценностей из Дубая на сумму 32 млн рублей

Во время дополнительной проверки в куртке женщины, оставленной в тележке с багажом, нашли пакет с золотыми и платиновыми серьгами, цепочками, браслетами и колье, украшенными бриллиантами, ониксом, перламутром и сердоликом. Во время личного досмотра у неё также обнаружили ограненный природный алмаз весом два карата, который она прятала в носке.