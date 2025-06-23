В ГУВД прокомментировали трагическую гибель 11-летней девочки от удара током в Ташкенте

По данным ведомства, инцидент произошёл 30 мая около 18:00 в Мирабадском районе, на улице Амира Темура. Девочка с помощью лестницы поднялась на крышу одного из торговых павильонов — там оказалась игрушка её младшего брата, которую она попыталась достать. Во время спуска она случайно коснулась проходящего рядом электрического провода, получила удар током и скончалась на месте происшествия.