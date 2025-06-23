В ГУВД прокомментировали трагическую гибель 11-летней девочки от удара током в Ташкенте

По данным ведомства, инцидент произошёл 30 мая около 18:00 в Мирабадском районе, на улице Амира Темура. Девочка с помощью лестницы поднялась на крышу одного из торговых павильонов — там оказалась игрушка её младшего брата, которую она попыталась достать. Во время спуска она случайно коснулась проходящего рядом электрического провода, получила удар током и скончалась на месте происшествия.
Следственным отделом по этому факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 257 Уголовного кодекса — «Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека». В настоящее время ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Стоит отметить, что по закону подобное правонарушение карается ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Смерть ребёнка в результате небрежности или халатности взрослых — трагедия, которую нельзя оставить без ответа. Общественность и семья девочки ожидают справедливого и прозрачного расследования.