Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова

В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», а второй фигурант дела — Антон Филатов занимал пост руководителя «Оборонлогистика», которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у «Интеркоммерц» при покупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.