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Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил 14,5 лет лишения свободы в качестве наказания для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда.

Источник: AP 2024

«Иванову запросили 14,5 лет колонии общего режима», — сообщил один из участников процесса.

Процесс проходит в закрытом режиме. Для второго фигуранта Антона Филатова прокурор запросил в качестве наказания 14 лет колонии общего режима, добавил собеседник.

Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта.

В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», а второй фигурант дела — Антон Филатов занимал пост руководителя «Оборонлогистика», которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у «Интеркоммерц» при покупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.

Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин — фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.