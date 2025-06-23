В Екатеринбурге задержали экс-замглавы института по делу о вымогательстве

Анисимов был задержан, а впоследствии арестован по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта «Прекрасная Россия» утром 6 февраля в Екатеринбурге. Основанием для возбуждения уголовного дела, отмечал ранее источник в правоохранительных органах, могли стать его неоднократные оскорбительные высказывания в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран. Позднее Ленинский районный суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения блогеру, отправив его под домашний арест. В инстанции сообщали, что Анисимов стал фигурантом дела по трем статьям: о клевете; незаконном распространении сведений о частной жизни; возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.