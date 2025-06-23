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В Екатеринбурге задержали экс-замглавы института по делу о вымогательстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Бывшего заместителя руководителя российского Научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов Константина Кочнева задержали в Екатеринбурге по делу о вымогательстве почти на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

«Кочнев был задержан 20 июня силовиками с поличным при получении 2,8 миллиона рублей за то, что не опубликует на ресурсах медиапроекта “Прекрасная Россия” якобы имевшихся у него научных подтверждений того, что территория, на которой один из застройщиков Екатеринбурга планировал разместить благоустроенную территорию, содержит споры сибирской язвы», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, против экс-замгендиректора ФГБУ «Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).

«Сам Кочнев был согласен с предъявленным ему обвинением сразу после задержания и охотно предоставил все сведения на своих сообщников, в том числе на учредителей проекта “Прекрасная Россия” Евгения Анисимова и Евгения Русских и на других лиц, промышляющих подобным способом заработка в Екатеринбурге и в других регионах», — уточнили в правоохранительных органах.

В региональном управлении СК РФ от комментариев по теме задержания Кочнева воздержались.

«Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения гендиректору ООО “Регион-2” и ООО “Веар” Константину Кочневу. Органами предварительного расследования Кочнев обвиняется в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Мера пресечения — содержание под стражей по 19 августа», — пояснили журналистам в пресс-службе суда.

Анисимов был задержан, а впоследствии арестован по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта «Прекрасная Россия» утром 6 февраля в Екатеринбурге. Основанием для возбуждения уголовного дела, отмечал ранее источник в правоохранительных органах, могли стать его неоднократные оскорбительные высказывания в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран. Позднее Ленинский районный суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения блогеру, отправив его под домашний арест. В инстанции сообщали, что Анисимов стал фигурантом дела по трем статьям: о клевете; незаконном распространении сведений о частной жизни; возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Последнее дело в регионе за вымогательство в медиасфере было возбуждено в 2018 году в отношении основателя двух Telegram-каналов Александра Устинова, которого впоследствии приговорили к 14 годам колонии.