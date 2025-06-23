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В ДТП на трассе «Таврида» в Крыму пострадали трое детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня — РИА Новости Крым. Трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Hyundai пострадали в результате аварии на участке трассы «Таврида». Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

ДТП произошло в понедельник утром на 109 километре трассы в Кировском районе. По информации прокуроров, в салоне Hyundai находились трое детей 2009, 2010 и 2014 годов рождения.

«Не справившись с управлением, водитель допустил столкновение со стоящим у остановочного павильона автомобилем марки Opel», — уточнили в прокуратуре.

Несовершеннолетних с травмами доставили в медучреждение и оказывают всю необходимую помощь. Обстоятельства аварии уточняются, прокуратура взяла ход проверки на контроль.

Ранее в ГАИ Крыма сообщали о том, что в автомобиле марки Opel пострадали водитель и пассажир.