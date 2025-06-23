В ДТП на трассе «Таврида» в Крыму пострадали трое детей

ДТП произошло в понедельник утром на 109 километре трассы в Кировском районе. По информации прокуроров, в салоне Hyundai находились трое детей 2009, 2010 и 2014 годов рождения.
«Не справившись с управлением, водитель допустил столкновение со стоящим у остановочного павильона автомобилем марки Opel», — уточнили в прокуратуре.
Несовершеннолетних с травмами доставили в медучреждение и оказывают всю необходимую помощь. Обстоятельства аварии уточняются, прокуратура взяла ход проверки на контроль.
Ранее в ГАИ Крыма сообщали о том, что в автомобиле марки Opel пострадали водитель и пассажир.