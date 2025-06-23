В Волгограде создатель финансовой пирамиды получил 4 года колонии

Установлено, что с ноября 2015 года по октябрь 2022 года фигурант дела и трое его сообщников привлекали деньги граждан под видом кредитного кооператива. Подозреваемый обещал вкладчикам высокие проценты.
Кооператив работал по принципу финансовой пирамиды. Первые пайщики получали средства за счет тех, кто вложился позже.
Через некоторое время участники кооператива не смогли выплатить обещанные деньги 77 гражданам. Ущерб оценили в 60 млн рублей, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Фигурант дела вину в содеянном признал и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Также он частично возместил ущерб потерпевшим.
Кировский районный суд приговорил волгоградца к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сторона защиты не согласилась с размером назначенного наказания, представители обвинения просили уточнить сумму гражданского иска в пользу одной из потерпевших.
Сумма гражданского иска была уточнена. В остальной части Волгоградский областной суд оставил приговор без изменения.