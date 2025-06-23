Изнасиловал в машине и задушил: почему жителя Кубани винят в убийстве племянницы

Это не первый случай, когда убийцы участвуют в поисках собственной жертвы. В феврале супруги из Калининградской области заявили о пропаже семилетнего мальчика. По их словам, школьник ушел из дома после ссоры. Спустя сутки поисков тело ребенка нашли в реке в пакете с кирпичами. Тогда же было установлено, что мальчика мог убить его отчим.