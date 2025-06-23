Изнасиловал в машине и задушил: почему жителя Кубани винят в убийстве племянницы

В Краснодарском крае задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 16-летней племянницы. Подозреваемый выбросил ее тело в кусты, а затем несколько дней участвовал в поисках девушки вместе с остальными родственниками. Что стало причиной жестокой расправы, выясняла «Вечерняя Москва».
Изнасилование и убийство студентки.
Вечером 19 июня Евгений (имя изменено) вез в гости к своей семье 16-летнюю племянницу Марину (имя изменено). Родственникам предстояла получасовая поездка от города Тихорецк до поселка Братский.
По версии следствия, во время поездки между дядей и племянницей завязался конфликт. В какой-то момент раздраженный Евгений свернул в лес в районе хутора Ленинское-Возрождение, пересел на заднее сиденье к Марине, связал ей руки пластиковыми стяжками-хомутами и изнасиловал. После этого он задушил девушку.
— После совершенных преступлений с целью их сокрытия злоумышленник переместил тело потерпевшей в лесополосу и забросал ветками, а также избавился от улик, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Вернувшись домой, Евгений заявил, что Марина пропала. После этого мужчина как ни в чем не бывало несколько дней искал девочку вместе с родственниками. Так продолжалось, пока не нашли тело студентки.
Что известно об убитой студентке.
О Марине известно немногое. Ей было 16 лет, она недавно поступила в Кубанский государственный университет, пишет Aif.ru. В беседе со следователями родственники рассказали, что в семье не было конфликтов, а Марина никогда не сбегала из дома.
Евгений рассказал на допросе, что во время поездки девушка стала критиковать его семью за низкий заработок. RTVI уточняет, что Марина назвала дядю «нищебродом», что его очень разозлило.
Убийце грозит пожизненный срок.
Вскоре Евгения задержали. Его заключили в СИЗО, обвинив в убийстве несовершеннолетней. Мужчина признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Как рассказал «Вечерней Москве» адвокат Даниил Лунев, за убийство племянницы Евгению грозит до 20 лет лишения свободы. Но, по его словам, арестованного мужчину также могут обвинить убийстве с целью сокрытия другого преступления — изнасилования. Это ужесточит будущее наказание.
— По совокупности наказаний путем сложения я больше чем уверен, что меньше 20 лет этот человек не получит. Вплоть до пожизненного лишения свободы, — подчеркнул юрист.
Это не первый случай, когда убийцы участвуют в поисках собственной жертвы. В феврале супруги из Калининградской области заявили о пропаже семилетнего мальчика. По их словам, школьник ушел из дома после ссоры. Спустя сутки поисков тело ребенка нашли в реке в пакете с кирпичами. Тогда же было установлено, что мальчика мог убить его отчим.
Тело девушки нашли на заборе в Перми: как она погибла, могли ли ее убить и что она делала в день смерти.
Другой громкий случай произошел летом 2023 года. Тогда жительница Екатеринбурга заявила о пропаже шестилетнего Далера, который находился у нее на попечении. Спустя несколько дней в гараже у опекунши нашли сумку с телом пропавшего ребенка. Как оказалось, он погиб за несколько месяцев до этого.