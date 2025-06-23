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Трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки и погиб в Алматы

Трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки и погиб в Алматы. Трагедия произошла в одном из многоквартирных домов Алатауского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях появилась информация о том, что ребенок выпал с балкона девятого этажа в микрорайоне Аккент.

В управлении общественного здравоохранения города сообщили, что смерть констатирована до прибытия бригады скорой службы медицинской помощи (ССМП). Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По факту гибели ребенка в департаменте полиции начато расследование. Сотрудники управления полиции Алатауского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Полиция призывает родителей и законных представителей обеспечить максимальную безопасность детей в жилых помещениях: использовать фиксаторы на окнах, не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи потенциально опасных зон, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.