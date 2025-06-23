Трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки и погиб в Алматы

— Полиция призывает родителей и законных представителей обеспечить максимальную безопасность детей в жилых помещениях: использовать фиксаторы на окнах, не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи потенциально опасных зон, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.