«Настройки нужно срочно изменить»: В Молдове появился новый вид телефонного мошенничества — неизвестные пытаются получить доступ к данным в смартфонах пользователей

В Молдове появилась новая схема телефонного мошенничества. Как сообщает оператор мобильной связи Orange Moldova, неизвестные представляются сотрудниками компании и пытаются получить доступ к телефонам пользователей.
По данным оператора, мошенники звонят абонентам и заявляют, что компания якобы переходит с технологии 4G на 5G. Они настаивают на срочном изменении настроек телефона.
«На самом деле, мошенники пытаются получить доступ к телефону клиента через установку приложения для удаленного управления. Их цель — кража личных данных, установка вредоносных программ и компрометация безопасности телефона», — пояснили в Orange Moldova.
Компания призывает граждан не предоставлять доступ к телефону и конфиденциальной информации без предварительной проверки, избегать установки приложений из неизвестных источников и обращаться за консультацией только через официальные каналы.
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