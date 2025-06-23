Двое мужчин бросились спасать тонущего подростка в ВКО: все трое погибли

«Ему на помощь бросились двое мужчин 1991 и 1992 годов рождения, но не справились с течением и утонули. На месте происшествия и в Департаменте по ЧС ВКО созданы оперативные штабы. На данный момент тела двух утонувших 2007 и 1991 годов рождения обнаружены спасателями. Поиски еще одного мужчины продолжаются силами спасателей Восточного Казахстана и области Абай, полицейскими, волонтерами, местными исполнительными органами и пограничной службой», — сообщили в ведомстве.