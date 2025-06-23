«Букет цветов» от мошенников обошелся омской семье в 1 330 000 рублей

Напуганная женщина беспрекословно выполняла указания злоумышленников, перечислив им собственные накопления в количестве 70 000 рублей и взятые в кредит 660 000 рублей. Также, по увещеванию мошенников, она подключила к операции по «спасению денег» 31-летнего сына. Он также попался на уловку мошенников и оформил на свое имя онлайн-заем, а в банке на вопросы специалистов о цели кредита ответил, что деньги нужны для покупки автомобиля. Причиненный мужчине материальный ущерб составил 610 000 рублей. Часть от этой суммы — 130 000 рублей, он откладывал на долгожданный отпуск.