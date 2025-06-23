«Букет цветов» от мошенников обошелся омской семье в 1 330 000 рублей

О традиционной схеме мошенников и очередных обманутых омичах сообщили сегодня, 23 июня, сотрудники омской полиции. На необходимость срочно перевести деньги на безопасный счет «клюнули» мать со взрослым сыном, потерявшие на операциях значительную сумму.
Женщине позвонили в мессенджер и сообщили приятную новость о персональной доставке в ее адрес цветов. Приподнятое настроение притупило бдительность женщины, и она легкомысленно продиктовала неизвестному код из смс-сообщения, который, по утверждению звонившего, был необходим для доставки цветов на квартиру. Дальше в отношении женщины была применена отработанная схема: звонок из «службы безопасности» и «взломе» ее страницы на Госуслугах, а после — традиционное убеждение о необходимости перевода денег на «безопасный счет».
Напуганная женщина беспрекословно выполняла указания злоумышленников, перечислив им собственные накопления в количестве 70 000 рублей и взятые в кредит 660 000 рублей. Также, по увещеванию мошенников, она подключила к операции по «спасению денег» 31-летнего сына. Он также попался на уловку мошенников и оформил на свое имя онлайн-заем, а в банке на вопросы специалистов о цели кредита ответил, что деньги нужны для покупки автомобиля. Причиненный мужчине материальный ущерб составил 610 000 рублей. Часть от этой суммы — 130 000 рублей, он откладывал на долгожданный отпуск.
Общая сумма, отданная семьей мошенникам, составила 1 330 000 рублей. Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщается на сайте ведомства.