В Усольском районе в аварии пострадали водитель велосипеда и его 15-летняя дочь

В аварии пострадали водитель и 15-летняя пассажирка двухколесного транспорта, их с травмами доставили в больницу. По данным Госавтоинспекции, это были отец и дочь — они только купили электровелосипед и ехали домой, в поселок Михайловка, причем без мотошлемов. Сейчас полиция проводит всестороннюю проверку, прокуратура взяла ситуацию на контроль.