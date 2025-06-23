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В Усольском районе в аварии пострадали водитель велосипеда и его 15-летняя дочь

Водитель автомобиля «TANK» наехал на электровелосипед.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе произошла авария, в которой пострадали два человека. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все 23 июня около 14:00 на федеральной автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» в районе поселка Мальта.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «TANK», двигаясь в сторону города Черемхово, наехал на электровелосипед под управлением 53-летнего жителя Черемховского района, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

В аварии пострадали водитель и 15-летняя пассажирка двухколесного транспорта, их с травмами доставили в больницу. По данным Госавтоинспекции, это были отец и дочь — они только купили электровелосипед и ехали домой, в поселок Михайловка, причем без мотошлемов. Сейчас полиция проводит всестороннюю проверку, прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области мошенники похитили около 13,3 миллиона за три дня.