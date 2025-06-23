842 полицейских в Казахстане погибли при исполнении

Так, имя Халық қаһарманы Газиза Байтасова, героически погибшего при задержании террориста, присвоено одной из центральных улиц и учебному полигону в Таразе. В ближайшее время зрителям представят художественный фильм «Капитан Байтасов» о его жизни и подвиге.