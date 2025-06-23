842 полицейских в Казахстане погибли при исполнении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления озвучил инициативу об увековечивании памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Он подчеркнул необходимость моральной поддержки правоохранителей и признания подвига тех, кто до последнего оставался верен присяге, передает BAQ.KZ.
За годы Независимости при исполнении служебного долга погибли 842 сотрудника, более четырех с половиной тысяч получили ранения.
«Предлагаю рассмотреть возможность присвоения ведомственным наградам имен героев, погибших при исполнении служебного долга. Увековечить память о них можно также в названиях улиц и правоохранительных учреждений, тем более такая практика уже имеется», — отметил Токаев.
Так, имя Халық қаһарманы Газиза Байтасова, героически погибшего при задержании террориста, присвоено одной из центральных улиц и учебному полигону в Таразе. В ближайшее время зрителям представят художественный фильм «Капитан Байтасов» о его жизни и подвиге.
В честь Аскара Забикулина, пожертвовавшего жизнью при тушении пожара, в Астане названы пожарная часть и улица, на которой она расположена. Это настоящие герои мирного времени, которые до последнего дыхания сохраняли верность долгу и присяге.
Глава государства отметил, что многие сотрудники правоохранительной системы — представители трудовых династий:
«Сегодня мы наградим представителей династии Зайнулиных, которая уже в третьем поколении стоит на страже общественной безопасности. Хочу выразить искреннюю признательность всем ветеранам правоохранительной системы. Ваша самоотверженная служба — достойный пример для подрастающего поколения».
Президент также подчеркнул роль самоорганизации в обеспечении порядка:
«Закон и Порядок в стране начинаются с простых вещей — чистых и безопасных улиц и дворов, взаимной солидарности и партнерства местных властей, предпринимателей и общественных активистов».
По его словам, в Акмолинской области реализуется проект, направленный на помощь участковым:
«В Акмолинской области реализуется проект “Зиялы қауым”, который объединил для помощи участковым сельских акимов, аксакалов и руководителей крестьянских хозяйств».
Президент вручил награды старейшинам сел, где уже пять лет не зафиксировано преступлений.
В завершение он поблагодарил всех, кто служит Закону:
«Выражаю огромную благодарность за ваш добросовестный труд во благо Родины, которому вы преданы, несмотря на все риски. Каждый из вас заслуживает признания как профессионал высокого уровня, патриот и ответственный гражданин».