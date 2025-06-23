В Перми трамвай № 5 сошёл с рельсов во время движения

Первые сообщения об инциденте на трамвайных путях были опубликованы в телеграм-канале «КП-Пермь» днём 23 июня. Как сообщало издание, сход вагона с рельсов случился на улице Белинского. В этот момент трамвай, выполняющий маршрут № 5, двигался из центра города в сторону станции «Бахаревка».