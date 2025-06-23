В Перми трамвай № 5 сошёл с рельсов во время движения

Трамвай маршрута № 5 сошёл с рельсов во время движения в Перми, сообщили perm.aif.ru в МУП «Пермгорэлектротранс».
Первые сообщения об инциденте на трамвайных путях были опубликованы в телеграм-канале «КП-Пермь» днём 23 июня. Как сообщало издание, сход вагона с рельсов случился на улице Белинского. В этот момент трамвай, выполняющий маршрут № 5, двигался из центра города в сторону станции «Бахаревка».
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в МУП «Пермгорэлектротранс». В ведомстве подтвердили факт аварии и сообщили, что ДТП с общественным транспортом случилось около 14:01 часов дня.
«Сегодня, в 14:01 на улице Куйбышева в направлении из центра города произошёл сход с рельс трамвайного вагона. Согласно должностной инструкции, водитель сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу», — рассказали perm.aif.ru в «Пермгорэлектротрансе».
На предприятии почеркнули, что во время инцидента никто не пострадал, а после на место прибыли специалисты ведомства. Через некоторое время движение на участке удалось восстановить.