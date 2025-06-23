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В Копейске остановили автобус с пассажирами и пьяным водителем

Он перевозил 15 человек.

На территории Копейского городского округа инспекторы ДПС остановили автобус с 15 пассажирами. При проверке документов выяснилось, что 59-летний водитель пьян, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Автобус остановили 23 июня 2025 года.

«В ходе освидетельствования на состояние алкогольного опьянения содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,17 мг/л. В отношении водителя автобуса возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ», — прокомментировали в ведомстве.

Водителя отстранили от управления. Автобус передали его коллеге. Всех пассажиров отправили попутным транспортом.