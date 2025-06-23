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Привычка к убийству: в Омске только что освободившаяся женщина зарезала мужчину

Омичка, только что вышедшая из колонии, зарезала прохожего.

Источник: Комсомольская правда

В Омске по инициативе следствия суд заключил под стражу 52-летнюю омичку. Накануне она вышла из мест лишения свободы и в тот же день совершила новое преступление.

Труп 60-летнего мужчины с ножевым ранением был обнаружен в поселке Береговой по улице Косенкова 20 июня. В СУ СКР по Омской области завели уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре обвинение было предъявлено омичке, которая в тот же день, утром, вернулась домой из колонии. Как пояснила женщина, случайного прохожего она лишила жизни за то, что тот слишком громко стучал в соседнюю дверь. Потерпевший умер на месте.

Как уточнили в СУ СКР, ранее обвиняемая также отбывала срок за убийство.