Привычка к убийству: в Омске только что освободившаяся женщина зарезала мужчину

Труп 60-летнего мужчины с ножевым ранением был обнаружен в поселке Береговой по улице Косенкова 20 июня. В СУ СКР по Омской области завели уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре обвинение было предъявлено омичке, которая в тот же день, утром, вернулась домой из колонии. Как пояснила женщина, случайного прохожего она лишила жизни за то, что тот слишком громко стучал в соседнюю дверь. Потерпевший умер на месте.