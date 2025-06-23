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Человеческий фактор: в Крыму рассказали о причинах возникновения пожаров

Большая часть пожаров в Крыму происходит по вине человека.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму основная причина большинства пожаров связана с человеческим фактором. Об этом рассказал начальник ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» Рамиль Агишев в эфире «Радио Крым».

Чаще всего пожары связаны с нарушениями правил противопожарной безопасности или же с неосторожностью, например, забытым окурком или осколком стекла, который может сфокусировать солнечные лучи и спровоцировать возгорание, отметил Агишев.

«Неосторожное обращение с огнем — это практически основная причина возникновения ландшафтных пожаров», — отметил гость эфира.

Он также сообщил, что с начала года сотрудники «Пожарной охраны РК» выезжали на ликвидацию пожаров 504 раза, из которых 284 случая касались ландшафтных возгораний.