Нападение льва на директора парка «Тайган». Что известно о состоянии Олега Зубкова

В крымском парке «Тайган» во время кормления хищников произошел несчастный случай с участием директора парка Олега Зубкова. Напавший лев сильно ранил его. Однако благодаря самообладанию и помощи коллеги Олег Зубков остался жив.
По информации следствия, Зубков находился внутри клетки в момент кормления, когда один из львов накинулся на него. По предварительным данным, животное могло быть спровоцировано резким звуком.
Как сообщила представитель парка Татьяна Алексагина, Зубков оставался в сознании всё это время. Он сумел удержать зверя за клыки, что не позволило тому нанести смертельные травмы, и смог покинуть вольер.
Спасти его удалось благодаря решительным действиям пресс-секретаря парка. Женщина вооружилась ведром и пластиковым веником и отогнала хищника.
Олегу Зубкову была оказана первая помощь, после чего его доставили в Белогорскую центральную районную больницу, где провели срочную операцию. Позднее пострадавшего перевели в Республиканский медицинский центр имени Н. А. Семашко в Симферополе.
Согласно данным Минздрава Крыма, состояние Зубкова тяжелое, но стабильное. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Как сообщила представитель парка Татьяна Алексагина, после операции он пришел в себя и может говорить, хотя чувствует себя очень слабо.
По информации правоохранителей, на директора «Тайгана» могли напасть те самые львы, которые в прошлом году стали виновниками гибели сотрудницы парка.
Несмотря на происшествие, парк «Тайган» продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщила представитель парка.
Следственные органы начали проверку по двум статьям УК РФ: части 2 статьи 238, касающейся оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и статье 143, связанной с нарушением правил охраны труда. Основной задачей расследования станет выяснение всех обстоятельств случившегося, включая соблюдение норм безопасности при работе с крупными хищниками.
«Тайган» — крупнейшая коллекция хищников в Европе. На территории площадью 32 гектара проживают около 60 львов (включая белых), более 50 тигров и сотни других животных. Примерно 20 гектаров отведено под открытый сафари-парк.