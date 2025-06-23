Нападение льва на директора парка «Тайган». Что известно о состоянии Олега Зубкова

Согласно данным Минздрава Крыма, состояние Зубкова тяжелое, но стабильное. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Как сообщила представитель парка Татьяна Алексагина, после операции он пришел в себя и может говорить, хотя чувствует себя очень слабо.