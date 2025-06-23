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Нападение льва на директора парка «Тайган». Что известно о состоянии Олега Зубкова

Во время кормления хищников в крымском парке «Тайган» произошел несчастный случай с участием директора парка Олега Зубкова. Лев резко напал на него, причинив серьезные травмы. Благодаря быстрому реагированию самого Зубкова и его коллеги, мужчине удалось выжить.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В крымском парке «Тайган» во время кормления хищников произошел несчастный случай с участием директора парка Олега Зубкова. Напавший лев сильно ранил его. Однако благодаря самообладанию и помощи коллеги Олег Зубков остался жив.

По информации следствия, Зубков находился внутри клетки в момент кормления, когда один из львов накинулся на него. По предварительным данным, животное могло быть спровоцировано резким звуком.

Как сообщила представитель парка Татьяна Алексагина, Зубков оставался в сознании всё это время. Он сумел удержать зверя за клыки, что не позволило тому нанести смертельные травмы, и смог покинуть вольер.

Спасти его удалось благодаря решительным действиям пресс-секретаря парка. Женщина вооружилась ведром и пластиковым веником и отогнала хищника.

Олегу Зубкову была оказана первая помощь, после чего его доставили в Белогорскую центральную районную больницу, где провели срочную операцию. Позднее пострадавшего перевели в Республиканский медицинский центр имени Н. А. Семашко в Симферополе.

Согласно данным Минздрава Крыма, состояние Зубкова тяжелое, но стабильное. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Как сообщила представитель парка Татьяна Алексагина, после операции он пришел в себя и может говорить, хотя чувствует себя очень слабо.

По информации правоохранителей, на директора «Тайгана» могли напасть те самые львы, которые в прошлом году стали виновниками гибели сотрудницы парка.

Несмотря на происшествие, парк «Тайган» продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщила представитель парка.

Следственные органы начали проверку по двум статьям УК РФ: части 2 статьи 238, касающейся оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и статье 143, связанной с нарушением правил охраны труда. Основной задачей расследования станет выяснение всех обстоятельств случившегося, включая соблюдение норм безопасности при работе с крупными хищниками.

«Тайган» — крупнейшая коллекция хищников в Европе. На территории площадью 32 гектара проживают около 60 львов (включая белых), более 50 тигров и сотни других животных. Примерно 20 гектаров отведено под открытый сафари-парк.