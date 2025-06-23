Квалификация по блату: в Джизакской области педагоги массово платили за «беспроблемную» аттестацию

По информации правоохранительных органов, «решалой» оказался житель Шахриханского района Андижанской области. Мужчина уверял учителей, что имеет «нужные связи» в Государственном центре тестирования, и за определённую плату мог бы провести их через процедуру аттестации без лишних сложностей.
Сценарий классический — «всё будет, деньги вперёд». Но реализовать план до конца не удалось. Подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов в момент получения 25 тысяч долларов и 30 миллионов сумов от учителя, работающего в одной из школ Шараф-Рашидовского района.
Теперь следствие будет выяснять: имел ли мужчина реальные связи в тестовом центре, или же это была классическая мошенническая схема. Стоит отметить, что совсем недавно в Нукусе уже была раскрыта аналогичная история, что наводит на мысль о существовании устойчивой коррупционной практики в вопросах аттестации педагогов. Следствие продолжается.
На этом фоне всё чаще встаёт вопрос: а что вообще означает «квалификация» в современном понимании, если её можно просто купить? Да и за качество преподавания и уровень подготовки педагогов в наших школах становится по-настоящему страшновато. Если учителя готовы решать такие вопросы через взятки и фиктивные схемы, как они сами могут формировать ценности и стандарты у подрастающего поколения?