Квалификация по блату: в Джизакской области педагоги массово платили за «беспроблемную» аттестацию

На этом фоне всё чаще встаёт вопрос: а что вообще означает «квалификация» в современном понимании, если её можно просто купить? Да и за качество преподавания и уровень подготовки педагогов в наших школах становится по-настоящему страшновато. Если учителя готовы решать такие вопросы через взятки и фиктивные схемы, как они сами могут формировать ценности и стандарты у подрастающего поколения?