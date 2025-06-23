В Минске директор СТО продал чужой автомобиль из-за долгов по коммуналке. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что в Партизанское РУВД обратился житель Минска с заявлением. Он сообщил, что директор СТО, которому он передал автомобиль для ремонта, не вернул его в установленные сроки.
Сотрудниками милиции был задержан 39-летний минчан. Он рассказал про накопившуюся задолженность по коммунальным платежам, а также по аренде помещения станции.
«Чтобы решить проблемы с долгами, при закупке новых запчастей для ремонта автомашины заявителя он называл последнему стоимость гораздо выше рыночной», — сказано в сообщении.
В милиции отметили, что остаток денег фигурант забирал себе. Когда указанных денежных средств директору СТО оказалось недостаточно, чтобы погасить задолженность, он принял решения продать машину клиента. Для этого мужчина разместил объявление на одной из интернет-площадок. В скором времени с ним связался покупатель, который приобрел чужой автомобиль.
«Известно, что часть полученных денег фигурант успел потратить на погашение долгов. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей», — обратили внимание в ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что по данному факту было заведено уголовное дело.
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