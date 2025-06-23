В Минске директор СТО продал чужой автомобиль из-за долгов по коммуналке

В милиции отметили, что остаток денег фигурант забирал себе. Когда указанных денежных средств директору СТО оказалось недостаточно, чтобы погасить задолженность, он принял решения продать машину клиента. Для этого мужчина разместил объявление на одной из интернет-площадок. В скором времени с ним связался покупатель, который приобрел чужой автомобиль.