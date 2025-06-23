Мошенники чуть не лишили 80-летнюю жительницу Уфы квартиры

В Управлении МВД России по Уфе сообщили, что через некоторое время раздался звонок от лже-сотрудников Центробанка и правоохранительных органов. Они смогли убедить бабушку, что кто-то пытается снять все ее деньги со счетов. После того, как пенсионерка ответила на все их вопросы, ей стали приходить сообщения о входе в личный кабинет онлайн-банка и списание денег. Уфимку заверли, что все ее деньги — более 300 тысяч — вернут.