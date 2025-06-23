Мошенники чуть не лишили 80-летнюю жительницу Уфы квартиры

В мае ей позвонил якобы специалист Госуслуг и сообщил, что ее персональные данные кто-то пытался использовать.
В Управлении МВД России по Уфе сообщили, что через некоторое время раздался звонок от лже-сотрудников Центробанка и правоохранительных органов. Они смогли убедить бабушку, что кто-то пытается снять все ее деньги со счетов. После того, как пенсионерка ответила на все их вопросы, ей стали приходить сообщения о входе в личный кабинет онлайн-банка и списание денег. Уфимку заверли, что все ее деньги — более 300 тысяч — вернут.
Затем по видеозвонку с ней связался «сотрудник ФСБ» и стал запугивать тем, что она делала незаконные переводы. Также пенсионерка обнаружила, что Госуслугах неизвестные оформили доверенность на проведение финансовых операций от ее имени. О происходящем она сообщила аферистам, которые убедили продать квартиру и даже отправили номера риелторов. Пожилой женщине даже нашли покупателей и успели заключить договор купли-продажи.
Следуя инструкциям, пенсионерке нашли покупателей и даже заключили договор купли-продажи. Но сотрудники службы госрегистрации, кадастра и картографии выявили факт мошенничества.