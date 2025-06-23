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В Ростовской области осудят подозреваемого в передаче взятки для экс-замминистра

Суд рассмотрит дело о передаче взятки экс-замглаве минспорта Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в суд направили дело подозреваемого в передаче взятки экс-заместителю министра по физической культуре и спорту региона. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, в 2023 году подозреваемый, действуя в интересах коммерческой организации, передал 150 тысяч рублей за подписание от имени государственного заказчика актов сдачи-приемки и документов об оплате услуг без проверки их качества и объема.

— В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере» (3 ст. 291 УК РФ). Он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, — рассказали в СК.

Задержанному установили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, на его имущество общей стоимостью более 8,5 млн рублей был наложен арест.

Напомним, ранее представители СК также завершили расследование в отношении бывшего заместителя министра по физической культуре и спорту Ростовской области по обвинению в получении взятки. Материалы этого дела были направлены в суд.

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