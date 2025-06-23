В Забайкалье более 300 человек тушат лесной пожар у поселка Атамановка

Огненная стихия бушует недалеко от поселка Атамановка — пламя охватило уже 2,5 тысячи гектаров леса. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Забайкалья, ситуацию усложняет жара и сильный ветер, порывы которого достигают 20 метров в секунду. Огонь уже перекинулся на заброшенные дачи в садовом товариществе «Локомотив», но, к счастью, там никто не живет.
— Спасателям удалось защитить от огня важные объекты: заправку, зоопитомник, дорожное предприятие и жилые дачи. Однако угроза для Атамановки остается. На месте работают пожарные МЧС, лесники, авиалесоохрана и добровольцы. Они прорывают противопожарные полосы с помощью тяжелой техники, чтобы остановить распространение огня. В качестве меры предосторожности из детского лагеря эвакуировали всех людей, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Самолеты Бе-200 и Ил-76, а также вертолет Ми-8 сбрасывают воду на горящий лес — всего уже использовано больше 300 тонн. На земле и с воздуха задействованы более 300 спасателей и 70 единиц спецтехники. Борьба с огнем продолжается.
В это время движение на федеральной трассе «Чита-Забайкальск» восстановлено с 22 по 38 километр. На месте дежурят госавтоинспекторы, обеспечивая безопасность водителей и пассажиров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за выходные потушили 13 лесных пожаров.