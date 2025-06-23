В Забайкалье более 300 человек тушат лесной пожар у поселка Атамановка

Огненная стихия бушует недалеко от поселка Атамановка — пламя охватило уже 2,5 тысячи гектаров леса. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Забайкалья, ситуацию усложняет жара и сильный ветер, порывы которого достигают 20 метров в секунду. Огонь уже перекинулся на заброшенные дачи в садовом товариществе «Локомотив», но, к счастью, там никто не живет.