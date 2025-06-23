СКР завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе»

На скамью подсудимых отправятся члены террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ) и их пособники. В зависимости от роли, их обвиняют по статьям о терроризме, незаконном ремонте и изготовлении взрывчатки и огнестрельного оружия, и фиктивной постановки на учет иностранца по месту пребывания в России.