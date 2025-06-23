СКР завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе»

На скамью подсудимых отправятся члены террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ) и их пособники. В зависимости от роли, их обвиняют по статьям о терроризме, незаконном ремонте и изготовлении взрывчатки и огнестрельного оружия, и фиктивной постановки на учет иностранца по месту пребывания в России.
Следствие установило, что теракт спланировали и совершили в интересах украинского руководства, подготовку начали за несколько месяцев. Часть фигурантов прибыла из-за рубежа. Другие уже жили в России и искали оружие для преступников. Ряд обвиняемых также планировали взорвать развлекательный комплекс в Каспийске.
Участвовавшие в нападении на «Крокус Сити» террористы планировали скрыться на Украине, однако их перехватили в Брянской области. Некоторым пособникам поручили уехать из России, их задержали при попытке пересечения границы.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы устроили стрельбу перед началом концерта группы «Пикник». Затем они подожгли зал. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения получили 609 человек. Общий ущерб составил порядка 6 млрд руб.