Прокуратура раскрыла подробности гибели 190 коров на предприятии под Докшицами

Сообщается, что должностные лица не приняли меры, касающиеся устранения нарушений правил содержания и кормления крупного рогатого скота, предупреждению вирусных и бактериальных заболеваний. Кроме того, с их стороны не было организовано выполнение других мероприятий по технологии выращивания и содержанию скота.