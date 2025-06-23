Прокуратура раскрыла подробности гибели 190 коров на предприятии под Докшицами. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Витебской области.
В сообщении сказано, что прокуратура Докшицкого района после проведения надзорных мероприятий завела уголовное дело о служебной халатности в отношении четырех должностных лиц одного из аграрных предприятий указанного района по части 1 статьи 428 Уголовного кодекса.
Из материалов дела следует, что должностные лица предприятия в период с января по апрель 2025 года, зная про факты падежа крупного рогатого скота на ферме, не организовали работу подчиненных и иных работников, связанную с установлением причин гибели коров.
Сообщается, что должностные лица не приняли меры, касающиеся устранения нарушений правил содержания и кормления крупного рогатого скота, предупреждению вирусных и бактериальных заболеваний. Кроме того, с их стороны не было организовано выполнение других мероприятий по технологии выращивания и содержанию скота.
«Как итог — агропредприятию причинен ущерб на сумму свыше 80 тысяч рублей вследствие падежа 190 голов КРС», — подчеркнули в прокуратуре.