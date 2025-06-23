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Минздрав сообщил о шестом пострадавшем в ДТП с маршруткой в Воронеже

Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

О шестом пострадавшем в ДТП с маршруткой на проспекте Революции сообщили vrn.aif.ru в пресс-службе областного Министерства здравоохранения.

Один пациент находится в профильном отделении медучреждения в состоянии средней степени тяжести. Троим пациентам оказали необходимую медпомощь, госпитализация не потребовалась. Еще два человека отказались от госпитализации.

Напомним, жуткая авария случилась вечером 22 июня. В результате столкновения с Mercedes «ГАЗель» с пассажирами перевернулась. Выяснилось, что водитель иномарки, устроивший ДТП, был пьян.