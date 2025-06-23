Водитель и 12-летний подросток погибли в упавшем в реку Кубань автомобиле

Как сегодня стало известно, эта трагедия произошла еще в минувшую субботу в районе хутора Прикубанский, входящего территориально состав муниципального образования город-курорт Анапа.
«Вечером 21 июня 25-летний водитель “Нивы”, двигаясь по полевой дороге и опрокинулся в реку Кубань в районе хутора Прикубанский», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По словам правоохранителей, 30-летний пассажир смог выбраться из машины и сообщить о том, что в ее салоне остались 12-летний подросток с водителем.
Мужчину и школьника, увы, спасти не удалось.