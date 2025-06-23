Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области мародеры убили начальника военной полиции

Военный полицейский Алексей Жаров погиб при попытке задержать группу мародеров в Суджанском районе Курской области. Злоумышленники оказали сопротивление, в ходе которого офицер получил смертельные ранения. Подозреваемые были задержаны правоохранительными органами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Суджанском районе Курской области начальник военной полиции Алексей Жаров погиб, пытаясь задержать группу мародеров. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Военный полицейский попытался задержать подозрительных лиц, однако злоумышленники оказали сопротивление. В ходе столкновения Алексей Жаров погиб.

Подозреваемые в убийстве были задержаны правоохранительными органами в кратчайшие сроки.

По словам Хинштейна, Жаров служил в Кореневском районе, а затем в Глушковском и Суджанском районах Курской области. Он активно помогал местным жителям в условиях напряженной ситуации на приграничной территории.

«Он проявлял заботу и человечность даже в самые сложные моменты», — отметил врио губернатора.

Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещав оказать семье Жарова всестороннюю помощь от региональных властей. Также он заявил о намерении представить Алексея Жарова к посмертной государственной награде за мужество и героизм.

«Его поступок — пример патриотизма и преданности своему долгу. Он служил своей Родине до последнего дня», — подчеркнул Хинштейн.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше