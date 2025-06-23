В Курской области мародеры убили начальника военной полиции

В Суджанском районе Курской области начальник военной полиции Алексей Жаров погиб, пытаясь задержать группу мародеров. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
Военный полицейский попытался задержать подозрительных лиц, однако злоумышленники оказали сопротивление. В ходе столкновения Алексей Жаров погиб.
Подозреваемые в убийстве были задержаны правоохранительными органами в кратчайшие сроки.
По словам Хинштейна, Жаров служил в Кореневском районе, а затем в Глушковском и Суджанском районах Курской области. Он активно помогал местным жителям в условиях напряженной ситуации на приграничной территории.
«Он проявлял заботу и человечность даже в самые сложные моменты», — отметил врио губернатора.
Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещав оказать семье Жарова всестороннюю помощь от региональных властей. Также он заявил о намерении представить Алексея Жарова к посмертной государственной награде за мужество и героизм.
«Его поступок — пример патриотизма и преданности своему долгу. Он служил своей Родине до последнего дня», — подчеркнул Хинштейн.