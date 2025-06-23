46 страховых мошенников предстали перед судом в Нижнем Новгороде

С 2020-го по 2022 год злоумышленники инсценировали 45 ДТП на территории Нижнего Новгорода. Они приобретали автомобили премиум сегмента, а также подыскивали для них номинальных владельцев. После этого подельники инсценировали дорожно-транспортные происшествия и направляли в страховые компании документы. Ими было получено выплат на сумму более 12 млн рублей.