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46 страховых мошенников предстали перед судом в Нижнем Новгороде

Они обвиняются в мошенничестве в сфере страховых выплат.

Источник: Время

40 человек обвиняются в мошенничестве в сфере страхования и 6 человек — в участии в организованном преступном сообществе и в мошенничестве в сфере страхования в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

С 2020-го по 2022 год злоумышленники инсценировали 45 ДТП на территории Нижнего Новгорода. Они приобретали автомобили премиум сегмента, а также подыскивали для них номинальных владельцев. После этого подельники инсценировали дорожно-транспортные происшествия и направляли в страховые компании документы. Ими было получено выплат на сумму более 12 млн рублей.

Следователем СК приняты меры к возмещению ущерба. Арестовано имущество и расчетные счета обвиняемых на общую сумму более 3 млн рублей.