В Башкирии раскрыли убийство пенсионера, совершенное 26 лет назад

Как сообщили в Следкоме по Башкирии, преступление было совершено в городе Туймазы, в июне 1999 года. Во дворе своего дома было обнаружено тело 65-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Тогда установить подозреваемого не удалось. Уже в 2025 году расследование уголовного дела возобновили.