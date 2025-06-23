В Башкирии раскрыли убийство пенсионера, совершенное 26 лет назад

Накануне завершилось расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в Башкирии 26 лет назад. Сотрудники МВД республики совместно с СУ СК по РБ смогли установить подозреваемого в преступлении. Как передают в пресс-службе обоих ведомств, все эти годы он скрывался в Калининградской области.
Как сообщили в Следкоме по Башкирии, преступление было совершено в городе Туймазы, в июне 1999 года. Во дворе своего дома было обнаружено тело 65-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Тогда установить подозреваемого не удалось. Уже в 2025 году расследование уголовного дела возобновили.
— Особое внимание было уделено анализу вещественных доказательств, изъятых с места происшествия. В результате кропотливой работы с использованием современных криминалистических технологий удалось установить совпадение ранее изъятых следов пальцев рук с отпечатками мужчины, проживающего в настоящее время в Калининграде и ранее судимого за изнасилование, — сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии.
Следователи и сотрудники полиции выехали на место предполагаемого жительства мужчины, в Калининград. Его задержали, на допросе мужчина во всем признался. В итоге была восстановлена полная картина преступления, расследование которого затянулось на 26 лет.
Как выяснилось, тогда еще 17-летний подросток, подозреваемый якобы потребовал от пенсионера вернуть долг — бутылку водки. Пожилой туймазинец отказался, началась словесная перепалка, а потом молодой избил своего оппонента. Сначала бил молотком, а потом нанес удар ножом в шею. Зашел в дом, вынес телевизор, утюг и чайник и скрылся.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, похищенное имущество подозреваемый продал и вскоре уехал из республики.
— В течение многих лет он оставался вне подозрений, однако в 2024 году сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ выявили совпадение отпечатков пальцев с места преступления и недавно осужденного жителя Калининградской области, — сообщили в МВД по Башкирии.
Сейчас подозреваемый по решению Туймазинского районного суда отправлен под стражу.
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