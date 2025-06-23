В Ташкенте застройщик превратил чердак в жилые квартиры. Всё могло закончиться трагедией

«Это был обычный семиэтажный дом. Чердак — не жилое помещение. По закону чердаки, лестничные клетки и прилегающие земельные участки — это общая собственность жильцов. Но застройщик, не спросив никого, построил там квартиры и продавал их. Кадастровые документы — тоже загадка. Как он их оформил — непонятно. Мы требуем, чтобы этому беззаконию дали правовую оценку», — рассказал один из возмущённых жильцов.