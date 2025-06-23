В Ташкенте застройщик превратил чердак в жилые квартиры. Всё могло закончиться трагедией

В Янгихаётском районе Ташкента чердачные помещения, которые изначально не предназначались для проживания, были самовольно переоборудованы в жилые комнаты и выставлены на продажу.
Инспекция по контролю в сфере строительства провела рейд, в ходе которого выявила факты незаконных строительных работ. По данным проверяющих, в многоэтажном доме часть чердачного помещения переделывалась под квартиры — с возведёнными перегородками, прокладкой лестничных конструкций. В некоторых случаях жильё было практически готово к заселению.
Подобные действия не только противоречат градостроительным и жилищным нормам, но и угрожают жизни людей. Застройщик нарушил основные требования безопасности: самовольно усилил нагрузку на несущие конструкции, вмешался в сейсмическую устойчивость зданий, проигнорировал нормы пожарной безопасности и санитарии.
«Это был обычный семиэтажный дом. Чердак — не жилое помещение. По закону чердаки, лестничные клетки и прилегающие земельные участки — это общая собственность жильцов. Но застройщик, не спросив никого, построил там квартиры и продавал их. Кадастровые документы — тоже загадка. Как он их оформил — непонятно. Мы требуем, чтобы этому беззаконию дали правовую оценку», — рассказал один из возмущённых жильцов.
По итогам рейда незаконные строительные работы были немедленно остановлены. В отношении застройщика составлены юридические документы, материалы переданы в правоохранительные органы.
Власти подчёркивают: игнорирование закона и наплевательское отношение к жизни граждан не останутся без последствий. Виновные будут привлечены к ответственности, а подобные самострои — демонтированы.