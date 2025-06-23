В Ростове подсудимый получил срок за попытку покушения на главу Республики Крым

В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о подготовке покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
— Подсудимый получил 13 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в 500 тысяч рублей, — рассказали в инстанции.
Приговор вынесли по статьям «Приготовление к теракту» (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой» (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).
По данным следствия, подсудимый добровольно вступил в организованную группу, и после этого он должен был вовлекать новых людей, а также руководить их действиями. Кроме того, экстремист и его подельник получили задание наблюдать за передвижениями главы Республики Крым, в отношении которого готовился теракт.
Мужчине передали СВУ и дополнительные элементы, все это он перевез в Симферополь. В январе 2024 года в Геническе он также забрал три свертка с мобильными телефонами и средство инициирования СВУ.
Исполнитель тщательно изучил возможные места нахождения Сергея Аксенова и точки, удобные для совершения преступления, но исполнить свой замысел не смог, так как был задержан.
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