В Ростове подсудимый получил срок за попытку покушения на главу Республики Крым

По данным следствия, подсудимый добровольно вступил в организованную группу, и после этого он должен был вовлекать новых людей, а также руководить их действиями. Кроме того, экстремист и его подельник получили задание наблюдать за передвижениями главы Республики Крым, в отношении которого готовился теракт.