В Башкирии раскрыли убийство 26-летней давности

Следователям удалось установить, что в тот день он зашел во двор дома к своему знакомому, у которого попросил отдать долг бутылкой водки. Услышав отказ, несколько раз ударил мужчину молотком по лицу и телу и ножом в шею. Затем украл из дома жертвы телевизор, чайник и утюг и скрылся.