В Башкирии раскрыли убийство 26-летней давности

Его заключили под стражу, сообщает следком Башкирии.
Как сообщили в ведомстве, в июне 1999 года в одном из дворов в Туймазах нашли тело 65-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Тогда убийцу установить не смогли.
В этом году производство предварительного расследования возобновили. Следователи и криминалисты изучили и проанализировали материалы дела, выполнили большой объем следственных действий. Им удалось установить личность подозреваемого — отпечатки пальцев совпали с ранее изъятых следов мужчины, судимого за изнасилование. Сейчас он живет в Калининграде. На момент совершения преступления ему было 17 лет.
Следователям удалось установить, что в тот день он зашел во двор дома к своему знакомому, у которого попросил отдать долг бутылкой водки. Услышав отказ, несколько раз ударил мужчину молотком по лицу и телу и ножом в шею. Затем украл из дома жертвы телевизор, чайник и утюг и скрылся.