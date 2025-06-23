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Во Франции 145 человек пожаловались на уколы шприцами на музыкальном фестивале

Французская полиция задержала 12 человек после того, как более 140 участников мероприятий фестиваля Fête de la Musique сообщили о случаях уколов шприцами. Инциденты зафиксированы в нескольких городах, включая Париж, Ангулем, Мец и Туру. Некоторые пострадавшие были направлены на токсикологические анализы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Французская полиция задержала 12 человек после того, как около 150 участников мероприятий ежегодного уличного музыкального фестиваля Fête de la Musique сообщили о получении подозрительных травм. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По данным французских правоохранительных органов, всего зафиксировано 145 случаев, включая 13 — в Париже. Информация о происшествиях поступала из разных городов. В Ангулеме на юго-западе Франции задержали четверых подозреваемых, которых связывают с 50 случаями. В Мец на северо-востоке страны арестовали двоих мужчин, один из которых ранее был судим за нападения. Также сообщалось о случаях уколов в городах Эвре и Руан, а также в Туре, где молодая женщина обратилась за помощью с жалобой на боль в руке и была госпитализирована.

Официальные лица пока не уточнили, содержали ли шприцы наркотики. Некоторые пострадавшие были направлены на токсикологические анализы. Эти события напоминают вспышку подобных случаев в 2022 году, когда сотни людей по всей Франции сообщали о нападениях с применением шприцев, часто в барах и клубах. Тогда власти призывали граждан быть осторожными и обращаться за помощью при малейших подозрениях на укол.