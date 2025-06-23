Во Франции 145 человек пожаловались на уколы шприцами на музыкальном фестивале

Французская полиция задержала 12 человек после того, как около 150 участников мероприятий ежегодного уличного музыкального фестиваля Fête de la Musique сообщили о получении подозрительных травм. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
По данным французских правоохранительных органов, всего зафиксировано 145 случаев, включая 13 — в Париже. Информация о происшествиях поступала из разных городов. В Ангулеме на юго-западе Франции задержали четверых подозреваемых, которых связывают с 50 случаями. В Мец на северо-востоке страны арестовали двоих мужчин, один из которых ранее был судим за нападения. Также сообщалось о случаях уколов в городах Эвре и Руан, а также в Туре, где молодая женщина обратилась за помощью с жалобой на боль в руке и была госпитализирована.
Официальные лица пока не уточнили, содержали ли шприцы наркотики. Некоторые пострадавшие были направлены на токсикологические анализы. Эти события напоминают вспышку подобных случаев в 2022 году, когда сотни людей по всей Франции сообщали о нападениях с применением шприцев, часто в барах и клубах. Тогда власти призывали граждан быть осторожными и обращаться за помощью при малейших подозрениях на укол.