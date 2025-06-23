Во Франции 145 человек пожаловались на уколы шприцами на музыкальном фестивале

По данным французских правоохранительных органов, всего зафиксировано 145 случаев, включая 13 — в Париже. Информация о происшествиях поступала из разных городов. В Ангулеме на юго-западе Франции задержали четверых подозреваемых, которых связывают с 50 случаями. В Мец на северо-востоке страны арестовали двоих мужчин, один из которых ранее был судим за нападения. Также сообщалось о случаях уколов в городах Эвре и Руан, а также в Туре, где молодая женщина обратилась за помощью с жалобой на боль в руке и была госпитализирована.