В Италии арестован 20-летний гражданин Молдовы: Молодой человек задержан за домашнее насилие, хранение краденого и ношение оружия

В Парме полиция арестовала 20-летнего гражданина Молдовы, которого подозревают в домашнем насилии, хранении краденого имущества и незаконном ношении оружия. Молодой человек, уже известный местной полиции по ряду преступлений против собственности и личности, ранее был осуждён и находился под условным приговором.
По данным следствия, решение о возвращении его за решётку приняла прокуратура Тренто после очередного инцидента: будучи ещё несовершеннолетним, парень был пойман владельцем украденных вещей с поличным. Тогда у него изъяли похищенное и четыре ножа. В итоге его обвинили в краже со взломом, хранении краденого и ношении оружия без разрешения.
После выдачи нового ордера молдаванина задержали у него дома и доставили в полицейский участок для оформления документов. В ближайшее время он отправится отбывать оставшийся срок — три года, четыре месяца и шесть дней заключения, а также должен будет выплатить штраф в размере 1200 евро.
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