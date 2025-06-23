В Италии арестован 20-летний гражданин Молдовы: Молодой человек задержан за домашнее насилие, хранение краденого и ношение оружия

По данным следствия, решение о возвращении его за решётку приняла прокуратура Тренто после очередного инцидента: будучи ещё несовершеннолетним, парень был пойман владельцем украденных вещей с поличным. Тогда у него изъяли похищенное и четыре ножа. В итоге его обвинили в краже со взломом, хранении краденого и ношении оружия без разрешения.