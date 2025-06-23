Польский дедушка-шпион открыл охоту на Зеленского: кто сорвал покушение на президента Украины

Малюк сообщил, что на Зеленского неоднократно готовились покушения, в том числе и на территории Польши. По его словам, в прошлом году был задержан полковник Государственной охраны, который по плану агентурной группы должен был совершить нападение на президента во время его пребывания в Офисе главы государства. Малюк отметил, что операция по разоблачению группы длилась почти два года. По его словам, помимо Зеленского, члены группы также готовили покушения на него и на главу украинской военной разведки Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов).