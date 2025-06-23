Польский дедушка-шпион открыл охоту на Зеленского: кто сорвал покушение на президента Украины

С момента начала конфликта на Украине Зеленский не раз становился объектом покушения.
В Польше 23 июня было предотвращено покушение на президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Жешува. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). По его словам, к организации нападения причастен военный пенсионер из Польши, завербованный десятки лет назад. Целью операции было физическое устранение Зеленского с использованием FPV-дронов и снайперского оружия. Пенсионер уже задержан.
Кроме того, Малюк заявил, что к покушению якобы причастны российские спецслужбы. Однако в России эти обвинения отвергли и выразили сомнения в самом инциденте. Помимо Зеленского покушения также готовились на других украинских чиновников. Подробнее — в материале URA.RU.
Детали расследования и задержание подозреваемого.
Малюк* заявил, что агентурные сети также готовили покушение на него и его коллегу Кирилла Буданова**Фото: Официальный сайт президента Украины.
Малюк сообщил, что на Зеленского неоднократно готовились покушения, в том числе и на территории Польши. По его словам, в прошлом году был задержан полковник Государственной охраны, который по плану агентурной группы должен был совершить нападение на президента во время его пребывания в Офисе главы государства. Малюк отметил, что операция по разоблачению группы длилась почти два года. По его словам, помимо Зеленского, члены группы также готовили покушения на него и на главу украинской военной разведки Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов).
Глава СБУ отметил, что к нынешнему покушению причастен польский пенсионер, которого завербовали десятки лет назад. По его словам, он свято верил в советскую идею и вынашивал замысел на протяжении многих лет. Малюк заявил, что для устранения украинского лидера рассматривались разные способы, в том числе использование FPV-дрона и снайперского оружия. Однако, благодаря совместным усилиям спецслужб обеих стран, план был сорван, а подозреваемый задержан.
Сообщения о покушении на Зеленского не должны были выйти в свет.
Представитель МВД Польши Дариуш Александрович заявил, что СБУ не согласовывала с польской стороной публикацию информации о подготовке покушения на Владимира Зеленского. По его словам, такие вопросы не выносятся в публичное пространство и не обсуждаются в СМИ. Александрович также отметил, что сведения о задержании подозреваемого были переданы польскими службами украинским коллегам в 2024 году.
Реакция России на сообщения о покушении на Зеленского.
Швыткин усомнился в самом факте покушения на Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия не причастна к подготовке покушения на Владимира Зеленского, так как не является террористическим государством. Он также усомнился в самом факте покушения. По его словам, версия о российском следе полностью исключена, а разбираться в произошедшем должна сама Украина. Швыткин также отметил, что недовольство Зеленским могут испытывать как внутри страны, так и за ее пределами, а сообщения о покушении могли быть придуманы для усиления поддержки Украины вооружениями и обеспечения безопасности ее руководства.
«Зеленский лучший президент за всю историю страны»: как на Украине отреагировали на покушение.
Ермак назвал Зеленского лучшим президентом страны за все времяФото: Официальный сайт президента Украины.
На фоне покушения на украинского президента Андрей Ермак в интервью The Times заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Глава офиса президента подчеркнул, что считает Зеленского лучшим президентом за всю историю независимости страны. Он также ответил на критику президента США Дональда Трампа, который обвинял Зеленского в диктаторских методах управления, отметив, что Украина продолжает защищать свою территориальную целостность и демократические ценности.
Попытки покушения на других украинских чиновников.
Василий Малюк также сообщил, что в Польше готовилось покушение не только на президента, но и на Дениса Ермака — брата главы Офиса президента, служащего снайпером в Иностранном легионе ГУР. По данным СБУ, для организации нападения был привлечен молодой инженер из Харькова, которому поручили устранить Дениса Ермака с помощью взрывчатки. Попытку покушения планировали совершить до 15 мая, однако украинские спецслужбы предотвратили преступление.
СБУ раскрыла сеть, готовившую покушение на журналиста Гордона.
Гордон* заявил, что за его убийство киллерами пообещали 400 тысяч долларовФото: Пресс-служба президента Белоруссии.
Помимо вышеперечисленных случаев, повторное покушение также готовилось на журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом). Сегодня он в своем telegram-канале написал, что СБУ разоблачила сеть ФСБ, которая занималась подготовкой. По его словам, киллерам обещали 400 тысяч долларов.
Он рассказал, что убийство готовил 36-летний мужчина, которого ФСБ отправила на Украину еще до начала конфликта под видом политического беженца. Гордон отметил, что после начала боевых действий он получил задание от куратора создать в Киеве агентурно-боевые группы. Найдя своих «единомышленников», за деньги ФСБ мужчина приобрел несколько автомобилей, замаскировал их под сервис такси и оборудовал скрытыми видеорегистраторами. По словам Гордона, киллеры за рулем этих машин шпионили за ним, чтобы установить распорядок дня, места частого пребывания и наличие охраны.
Журналист также рассказал, что по замыслу ФСБ после нападения с огнестрельным оружием киллер должен был быстро скрыться с места происшествия и избавиться от средств преступления. Он подчеркнул, что контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала подозреваемого и всех участников группы во время подготовки к покушению. Гордон отметил, что это уже вторая попытка покушения на него, первую нейтрализовали в сентябре 2024 года.