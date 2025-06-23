Иран выпустил официальное заявление после удара по базе США в Катаре.

В тексте также отмечается, что подобная атака со стороны Ирана «ясно и недвусмысленно» дает понять Белому дому и его союзникам, что Тегеран не оставит без ответа ни одно «посягательство» на территориальную целостность страны. В обращении говорится, что американские военные базы и другие военные объекты в регионе являются «занозой в боку этого милитаристского режима». В конце сообщения США напрямую предупреждают, что если они включатся в ирано-израильский конфликт еще сильнее, то их ждет «позорное бегство» с Ближнего Востока.