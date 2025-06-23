Скончался самый известный биатлонный болельщик Норберт Штарке

«Мы потеряли нашего основателя Норберта в почтенном возрасте. Он много десятилетий служил нашему клубу. Норберт увлекался не только настольным теннисом, но и биатлоном, где он также участвовал в клубных мероприятиях. Наши мысли с его семьей и друзьями», — отмечают члены клуба.