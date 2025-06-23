Скончался самый известный биатлонный болельщик Норберт Штарке

В возрасте 84 лет ушел из жизни самый известный биатлонный болельщик Норберт Штарке из Германии. Некролог опубликован в соцсетях основанного им клуба по настольному теннису города Кельн.
«Мы потеряли нашего основателя Норберта в почтенном возрасте. Он много десятилетий служил нашему клубу. Норберт увлекался не только настольным теннисом, но и биатлоном, где он также участвовал в клубных мероприятиях. Наши мысли с его семьей и друзьями», — отмечают члены клуба.
Отметим, что Штарке обрел мировую известность благодаря шляпе с огромным количеством значков, в которой он появлялся на соревнованиях. Он был особо популярен среди болельщиков.
Напомним, ранее стало известно о смерти трехкратного советского чемпиона по теннису Владимира Короткова. Он скончался в возрасте 77 лет.