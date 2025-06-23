CNN: США отслеживают пуски ракет из Ирана по американским военным объектам

Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в результате чего были атакованы заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого иранские власти заявили о возможных ответных мерах, а уровень тревоги в регионе был повышен, что привело к ужесточению мер безопасности в Израиле и США. Обострение ситуации связано с опасениями эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном.