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CNN: США отслеживают пуски ракет из Ирана по американским военным объектам

Правительство США отслеживает угрозу американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре после сообщений о ракетном ударе со стороны Ирана. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

США отслеживают удары Ирана.

Правительство США отслеживает угрозу американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре после сообщений о ракетном ударе со стороны Ирана. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

«Белый дом и Министерство обороны США находятся в курсе потенциальных угроз авиабазе Аль-Удейд в Катаре и пристально следят за ними», — заявил чиновник, передает CNN. По данным источника телеканала, президент Дональд Трамп в данный момент находится в Ситуативной комнате вместе с министром обороны и главой объединенного комитета начальников штабов для обсуждения ситуации.

Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в результате чего были атакованы заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого иранские власти заявили о возможных ответных мерах, а уровень тревоги в регионе был повышен, что привело к ужесточению мер безопасности в Израиле и США. Обострение ситуации связано с опасениями эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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