Иранские ракеты попали по военной базе США в Катаре

Ранее о возможном ударе по базе Аль-Удейд предупреждала американская разведка, а посольство США в Катаре рекомендовало гражданам укрыться в бомбоубежищах. По данным Минобороны Катара, все запущенные Ираном ракеты были перехвачены системами ПВО, однако иранские СМИ утверждают, что несколько ракет достигли цели. В ответ на атаки командование США перевело базы в регионе в состояние максимальной боевой готовности.