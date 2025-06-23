Ynet: сигналы тревоги звучат в Ираке, Бахрейне и Кувейте

Также Иран выпустил официальное заявление после удара по базе США Эль-Удейд в Катаре. В нем сообщается, что подобная атака со стороны Ирана «ясно и недвусмысленно» дает понять Белому дому и его союзникам, что Тегеран не оставит без ответа ни одно «посягательство» на территориальную целостность страны. Также США напрямую предупредили, что если они включатся в ирано-израильский конфликт еще сильнее, то их ждет «позорное бегство» с Ближнего Востока.