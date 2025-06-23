Иран предупредил Катар об атаке на базу США

Нападение произошло на фоне предупреждений американской разведки о возможном ударе по базе Эль-Удейд и рекомендаций посольства США в Катаре гражданам укрыться в бомбоубежищах. По данным Минобороны Катара, все выпущенные Ираном ракеты были перехвачены системами ПВО, а командование США перевело базы в регионе в состояние максимальной боевой готовности.