Flightradar: ОАЭ и Бахрейн закрыли воздушное пространство

Ранее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке авиакомпании, включая Flydubai, уже отменяли десятки рейсов из России в Дубай, а перевозчики были вынуждены корректировать маршруты из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем после авиаударов и эскалации конфликта между этими странами.