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Flightradar: ОАЭ и Бахрейн закрыли воздушное пространство

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Об этом сообщает портал Flightradar24.

Две страны Персидского залива закрыли воздушное пространство.

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Об этом сообщает портал Flightradar24.

«В результате закрытия воздушного пространства многие самолеты вынуждены разворачиваться», — сообщает сервис. Он фиксирует существенные изменения маршрутов гражданской авиации над регионом. Теперь пилоты вынуждены корректировать свои маршруты в обход территории двух государств.

Ранее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке авиакомпании, включая Flydubai, уже отменяли десятки рейсов из России в Дубай, а перевозчики были вынуждены корректировать маршруты из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем после авиаударов и эскалации конфликта между этими странами.