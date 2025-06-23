Flightradar: ОАЭ и Бахрейн закрыли воздушное пространство

Две страны Персидского залива закрыли воздушное пространство.
Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Об этом сообщает портал Flightradar24.
«В результате закрытия воздушного пространства многие самолеты вынуждены разворачиваться», — сообщает сервис. Он фиксирует существенные изменения маршрутов гражданской авиации над регионом. Теперь пилоты вынуждены корректировать свои маршруты в обход территории двух государств.
Ранее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке авиакомпании, включая Flydubai, уже отменяли десятки рейсов из России в Дубай, а перевозчики были вынуждены корректировать маршруты из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем после авиаударов и эскалации конфликта между этими странами.