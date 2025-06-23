Ветеринар рассказал о поведении льва, напавшего на директора «Тайгана» Зубкова

— Лев абсолютно неагрессивный, он хотел убежать от испуга, и на пути ему попался Олег Алексеевич. Он на него напрыгнул, то ли играючи, то ли от испуга нанес повреждения. Были задеты поверхностные вены, кровотечения большого не было, — говорится в его Telegram-канале.