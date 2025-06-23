Ветеринар рассказал о поведении льва, напавшего на директора «Тайгана» Зубкова

Напавший на директора «Тайгана» Олега Зубкова лев не был агрессивным. С таким заявлением выступил ветеринар парка Василий Писковой.
— Лев абсолютно неагрессивный, он хотел убежать от испуга, и на пути ему попался Олег Алексеевич. Он на него напрыгнул, то ли играючи, то ли от испуга нанес повреждения. Были задеты поверхностные вены, кровотечения большого не было, — говорится в его Telegram-канале.
По словам специалиста, жизни Зубкова сейчас ничего не угрожает. Отдельно Писковой подчеркнул, что лев вырос в этом парке.
По его словам, жизни директора сейчас ничего не угрожает. Писковой также отметил, что хищник вырос в парке.
О произошедшем стало известно 22 июня — о нем сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел 22 июня во время кормления между 18:00 и 19:00. В результате Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легкого.
Позднее дрессировщик Эдгард Запашный сообщил, что главу парка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку лев сильно порвал ему трахею. Ночью 23 июня врачи прооперировали директора «Тайгана» в Белогорской центральной районной больнице, затем его перевели в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.