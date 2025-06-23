Российское посольство в Катаре выпустило жесткое предупреждение

«Уважаемые сограждане! В связи с неспокойной обстановкой в Катаре и сохраняющейся напряженной ситуацией в регионе Ближнего Востока обращаемся к российским гражданам и соотечественникам, находящимся на катарской территории. Просьба сохранять спокойствие и внимательно следить за информационными сообщениями и рекомендациями местных властей, официальных каналов Посольства России в Дохе и МИД России», — говорится в сообщении telegram-канала «Russian Embassy in Qatar».