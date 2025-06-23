Российское посольство в Катаре выпустило жесткое предупреждение

Посольство России в Катаре посоветовало без надобности не перемещаться по стране.
Посольство Российской Федерации в Катаре выпустило обращение к своим гражданам, находящимся на территории арабского государства. Оно призвало сохранять спокойствие. Соответствующее предостережение ведомство опубликовало в своем telegram-канале.
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«Уважаемые сограждане! В связи с неспокойной обстановкой в Катаре и сохраняющейся напряженной ситуацией в регионе Ближнего Востока обращаемся к российским гражданам и соотечественникам, находящимся на катарской территории. Просьба сохранять спокойствие и внимательно следить за информационными сообщениями и рекомендациями местных властей, официальных каналов Посольства России в Дохе и МИД России», — говорится в сообщении telegram-канала «Russian Embassy in Qatar».
Гражданам рекомендовали полностью избегать длительного нахождения в местах с большим скоплением людей, таких как супермаркеты, общественные парки и аналогичные объекты. Также посоветовали воздержаться от поездок в другие регионы страны.
Иран проинформировал представителей Катара о намерении нанести удар по американской военной базе, расположенной на территории этой страны. Власти провели консультации с целью снижения риска жертв среди мирного населения.