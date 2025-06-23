Катар осудил удары Ирана по военной базе Эль-Удейд в стране

Также стало известно, что Иран координировал атаку на американскую базу в Эль-Удейде с официальными лицами в Катаре и даже заранее предупредил о времени атаки, чтобы свести к минимуму жертвы. Три иранских чиновника, знакомых с операцией, заявили, что ответы на удары США были «символической необходимостью», но таким образом, чтобы избежать полномасштабной эскалации. Чиновники сравнили стратегию с аналогичным шагом Ирана в 2020 году, когда он предупредил Ирак перед запуском ракет по американской базе в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Следить за развитием ситуации в Катаре можно в онлайн-трансляции URA.RU.