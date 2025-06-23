Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катар осудил удары Ирана по военной базе Эль-Удейд в стране

Министерство иностранных дел Катара выступило с резким заявлением после иранской атаки на базу Эль-Удейд, заявив, что Доха «решительно осуждает атаку» и считает ее серьезным нарушением своего суверенитета, воздушного пространства, международного права и Устава ООН. Страна также оставляет за собой право на прямой ответ. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

Катар потребовал прекращения всех военных операций из-за ударов Ирана по базе США.

Министерство иностранных дел Катара выступило с резким заявлением после иранской атаки на базу Эль-Удейд, заявив, что Доха «решительно осуждает атаку» и считает ее серьезным нарушением своего суверенитета, воздушного пространства, международного права и Устава ООН. Страна также оставляет за собой право на прямой ответ. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

«Мы выражаем решительное осуждение государства Катар в отношении атаки на авиабазу Эль-Удейд Корпусом стражей исламской революции Ирана и считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Мы подтверждаем, что государство Катар оставляет за собой право на прямой ответ, пропорциональный характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и в соответствии с международным правом», — сказал аль-Ансари.

В ведомстве отметили, что такие шаги ставят под угрозу стабильность в регионе и способны вызвать последствия «катастрофического характера» для глобального мира и безопасности. В этой связи Катар выступил с призывом незамедлительно остановить эскалацию и возобновить переговорный процесс.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИран запустил ракеты по базам США в Катаре: онлайн-трансляция.

Также стало известно, что Иран координировал атаку на американскую базу в Эль-Удейде с официальными лицами в Катаре и даже заранее предупредил о времени атаки, чтобы свести к минимуму жертвы. Три иранских чиновника, знакомых с операцией, заявили, что ответы на удары США были «символической необходимостью», но таким образом, чтобы избежать полномасштабной эскалации. Чиновники сравнили стратегию с аналогичным шагом Ирана в 2020 году, когда он предупредил Ирак перед запуском ракет по американской базе в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Следить за развитием ситуации в Катаре можно в онлайн-трансляции URA.RU.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше