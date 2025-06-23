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Reuters: США привели в боевую готовность военную базу в Сирии

Американская военная база в сирийской провинции Хасака переведена в режим полной боевой готовности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Военные США в Катаре приведены в полную боевую готовность.

Американская военная база в сирийской провинции Хасака переведена в режим полной боевой готовности. Об этом сообщает агентство Reuters.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Сирии атаковали военную базу США: что это за объект и почему Хасака может стать горячей точкой.

«База приведена в состояние полной боевой готовности из-за возможной угрозы», — передает Reuters. На объекте усилены меры безопасности, личный состав и техника приведены в максимальную боевую готовность.

База, о которой идет речь, является одной из двух точек дислокации американских войск в северо-восточной части провинции Хасака. На территории объекта находятся военнослужащие США.

Ранее военная база США в провинции Хасака уже подвергалась нападению на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке: 22 июня американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Ирана, что привело к обострению ситуации в регионе. США также принимали участие в противостоянии между Ираном и Израилем, атакуя стратегические объекты на территории Ирана.