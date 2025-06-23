Reuters: США привели в боевую готовность военную базу в Сирии

Ранее военная база США в провинции Хасака уже подвергалась нападению на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке: 22 июня американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Ирана, что привело к обострению ситуации в регионе. США также принимали участие в противостоянии между Ираном и Израилем, атакуя стратегические объекты на территории Ирана.