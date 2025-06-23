Еще одна страна Ближнего Востока закрыла воздушное пространство

Ранее аналогичные ограничения на полеты вводились в регионе из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке: в июне авиакомпания Flydubai отменила десятки рейсов из российских городов в Дубай из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем после авиаударов и эскалации конфликта между этими странами. Тогда авиакомпаниям приходилось искать альтернативные маршруты для обеспечения безопасности пассажиров.