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В Гомельской области загорелся вагон пассажирского поезда, никто не пострадал

Возгорание ликвидировано силами локомотива бригады. На момент пожара в поезде находились 30 пассажиров. Никто из них не пострадал.

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На перегоне Останковичи — Холодники в Гомельской области в 18.55 произошло загорание электрооборудования в третьем вагоне поезда региональных линий экономкласса № 427 Жлобин — Калинковичи. ОБ этом БЕЛТА сообщили в Белорусской железной дороге.

Возгорание ликвидировано силами локомотива бригады. На момент пожара в поезде находились 30 пассажиров. Никто из них не пострадал.

В БЖД также рассказали, что из-за инцидента поезд прибудет на конечную станцию с опозданием примерно в 1 час 25 минут. Также принимаются оперативные меры по доставке пассажиров к местам назначения.

Более подробную информацию о графике движения поезда можно получить в кол-центре БЖД по телефону 105.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства. -0-