Росавиация запретила полеты на Ближнем Востоке

В связи с обострением ситуации на Востоке Росавиация запретила полеты над рядом территорий.
Росавиация ввела временный запрет на выполнение российских авиарейсов в воздушном пространстве Ближнего Востока, а также на полеты в и из аэропортов Израиля и Ирана. Обновленные инструкции (НОТАМ) доведены до всех российских эксплуатантов воздушных судов, сообщает официальный telegram-канал Росавиации.
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«В связи с обострением ситуации на Востоке Росавиация обновила инструкции (НОТАМ) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывает не выполнять полеты в и из аэропортов Израиля и Ирана, не совершать полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. НОТАМ применяется для особого распоряжения. Предварительно, до 02:59 МСК 26 июня 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке авиакомпании, включая Flydubai, уже отменяли десятки рейсов из России в Дубай. Перевозчики были вынуждены корректировать маршруты из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем после авиаударов и эскалации конфликта между этими странами.